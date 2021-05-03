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Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan’dan üretime destek çağrısı Nursaçan: “Çarkların dönmesi için finansal destek şart”

İHA

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan’dan üretime destek çağrısı Nursaçan: “Çarkların dönmesi için finansal destek şart”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasının yerinde bir karar olduğunu belirterek ekonomi yönetimine teşekkür etti. Başkan Nursaçan, ilave olarak sanayide çarkların dönmeye devam etmesi adına, KGF, can suyu kredileri ve sektörlere özel desteklerin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’a kadar sürecek olan 17 günlük kapanma ile birlikte üretimdeki çarkların da yavaşlayacağına dikkati çeken Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, “Yaşayan komplike bir sistem olan ve pek çok unsuru bünyesinde barındıran üretim çarkı, asla durmamalıdır. Çünkü üretimdeki zayıflama bile domino etkisi ile farklı sektörlerde aynı anda hasara yol açabilme ve bütün ekonomiyi etkisi altına alma potansiyeline sahiptir” dedi.

“SANAYİCİLERİN MÜCADELESİ DESTEKLENMELİ”
Türkiye’nin yaşadığı sıkıntılara, pandeminin ağır baskılarına rağmen sanayicilerin, yılmadan ve yorulmadan, sadece şirketlerinin sermayeleri ve güçleri ile değil, şahsi varlıklarını da ortaya koyarak büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayan Tahir Nursaçan, “Hammadde fiyatlarındaki artış, hammadde temini konusundaki güçlükler ve artan faizler sebebiyle finansal kaynaklara ulaşmadaki zorluklar sanayi üretimini tehdit eden önemli problemlerin başında gelmektedir. Oysa sanayicilerimizin, üreticilerimizin, reel kesimin finansal olarak yeni ekonomik paketlerle desteklenmesi, üretimin devam etmesi açısından hayati bir önem arz etmektedir. Türkiye ekonomisinin ayakta kalması, güçlenmesi ve katma değer üretebilmesinin yolu üretimin sürdürülmesinden geçmektedir” diye konuştu.

“GÜNDEM ÜRETİM VE EKONOMİDİR”
Türkiye’nin gündeminin üretim ve ekonomi olduğunu ve enerjinin farklı alanlarda kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Tahir Nursaçan, Türkiye’nin hedefleri olduğunu ve bu hedeflerin uzağında kalamayacağını dile getirdi.
KGF ve nefes kredilerinin önemine de dikkat çeken Başkan Nursaçan, şunları söyledi: “Dünyanın pandemiden kırıldığı, Türkiye’nin de bu alanda büyük mücadele verdiği bir dönemi yaşıyoruz. Gündemimiz ekonomi, iş, aş, üretim ve istihdamdır. Ekonominin isimsiz kahramanları olan üreten kesimin, sanayicilerin ve reel ekonomi unsurlarının daha fazla desteklenmesine devam edilmelidir. Geçmiş dönemde KGF ve nefes kredileri ile ayakta tutulan reel kesim, bu dönemde de desteklenmek durumundadır. Zira üretim bir zincirdir ve bu zincirin halkalarını oluşturan reel kesim temsilcileri son zamanlarda güç kaybetmişlerdir.”

“HAZIRA DAĞLAR DAYANMAZ”
Kayseri’de üretimin büyük fedakarlıklarla sürdürüldüğünü dile getiren Başkan Tahir Nursaçan, “Ülkemizin üretim üslerinden olan Kayseri’de sanayicilerimiz canını dişine takarak üretime devam etmektedir. Kayseri özelinde kredi kullanım oranı bir hayli düşüktür. Ancak hazıra dağlar dayanmaz misali zorluklar baş göstermiştir. Son zamanlarda gelen sinyaller, yapılan büyük fedakarlıkların şirketlerde aşırı bir yorgunluğa sebebiyet verdiğine işaret etmektedir. Devletimizin ilgili kurumları pandemi sürecinde çok önemli çalışmalar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Tüm bunlara ilave olarak sanayicilerimizin yorgunluğunu alacak ve ekstra üretim heyecanı getirecek yeni destekler bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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