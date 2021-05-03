11. Kattan Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Öldü

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Kayseri’de 11. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesinde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Yusuf E.A. 11. kattan düştü. Küçük Yusuf’un hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak polis ekipleri işlem başlattı.

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