Kayseri’de iftara yakın saatte acı olay 11. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki Yusuf Eymen hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 11. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Sarıçemen Sokak'ta bulunan 13. katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, Yusuf Eymen A. (4) 11. kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yusuf Eymen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Bu sırada küçük Yusuf’un ailesi sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.