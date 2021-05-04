Milli sporcu Akyol’un 4 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

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Muaythai Milli Takım sporcusu Alptuğ Akyol’un 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen 11. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’nde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Yusuf Eymen Akyol, 11. Kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Acı olay sonrasında Muay thai A Milli Takımı sporcusu olan Alptuğ Akyol ve yakınları göz yaşlarına boğuldu.

Küçük Yusuf'un Pınarbaşı ilçesinde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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