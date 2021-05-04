Seyir halindeki araç alev aldı

Kayseri’de seyir halinde alev alan otomobil, çevredeki sürücüler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Erciyes yolu istikametinde seyir halinde olan bir otomobil, Develi ilçesi yakınlarında bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çevredeki vatandaşlar yanan araca müdahale ederken, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan müdahalenin ardından kısa sürede yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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