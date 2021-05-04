Kayserispor 2 maçtır kaybetmiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor ligde oynadığı son 2 maçı kaybetmedi ve 4 puan hanesine yazdırdı.

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor ligde son 2 haftada topladığı puanlar ile umutlarını artırdı. Küme düşme hattının hemen üzerine yer alan Kayserispor oynadığı son 2 maçtan 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı Kırmızılılar 38.haftada sahasında Denizlispor’u 63 mağlup ederken, ligin 39.haftasında da deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 11 berabere kaldı. 2 maçta 7 gol atan Kayserispor kalesinde ise 4 gol gördü.

39 puanı bulunan Kayserispor ligin son 3 haftasında Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile mücadele verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.