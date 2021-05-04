Ulaşım A.Ş.’den önemli duyuru

Kayseri Ulaşım A.Ş., Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı’nın kesiştiği noktadaki katlı kavşak ile 2 adet U alt geçit çalışmaları nedeniyle 5 Mayıs ile 23 Haziran 2021 tarihleri arasında Raylı Sistem T2 Talas Hattı’nın hizmet veremeyeceğini, raylı sistem hattına paralel olarak 19 nolu otobüs hattı ile hizmet verileceğini duyurdu.

Şehrin önemli ana arterlerinden Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı üzerinde devam eden katlı kavşak ve 2 adet U alt geçit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kayseri Ulaşım A.Ş., çalışmalar kapsamında 5 Mayıs ile 23 Haziran 2021 tarihleri arasında Raylı Sistem T2 Talas Hattı’nda hizmet verilemeyeceğini duyurdu.

Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Furkan Doğan Kavşak Bölgesi’ndeki çalışmadan dolayı, Raylı Sistem T2 Talas Hattı (C. MeydanıCemilbaba) 5 Mayıs ile 23 Haziran 2021 tarihleri arasında siz değerli yolcularımıza hizmet veremeyecektir. Bu süre zarfında bu bölgede mağduriyet yaşanmaması için raylı sistem hattına paralel olarak 19 nolu otobüs hattı hizmet verecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz.”

Açıklamada ayrıca otobüs seferleriyle ilgili bilgiye www.kayseriulasim.com adresinden veya Kayseri Ulaşım Mobil uygulamasından ulaşılabileceği de belirtildi.

Şehrin yüksek yoğunluklu nüfusa sahip semtlerine, Erciyes Üniversitesi’ne ve Talas ilçesine ulaşımda önemli bir rol oynayan ve 30 milyon 548 bin TL’ye mal olacak Aşık Veysel Bulvarı ve Hulusi Akar Bulvarı katlı kavşağı tamamlandığında hem raylı sistem hatları, hem de kara taşıtları açısından trafiği büyük ölçüde rahatlatacak.

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