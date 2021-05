Talas Belediyesi'nden iftarda `Biz pişirelim, siz ulaştırın´ uygulaması

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA) TALAS Belediyesi, Ramazan ayında engelli, yaşlı ve diğer ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı 'Biz pişirelim, siz ulaştırın' projesi kapsamında her gün ihtiyacı olanlara sıcak yemek ulaştırıyor.

Talas Belediyesi, Ramazan ayında engelli, yaşlı ve diğer ihtiyaçlar sahiplerine yönelik 'Biz pişirelim, siz ulaştırın' projesi başlattı. Bu kapsamda 5 ayrı noktada ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere her gün iftar menüsü hazırlanıyor. Talas Belediyesi mutfağında pişirilen yemekler paketlendikten sonra vatandaş eliyle sofralara ulaştırılıyor. Talas Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Harun Abakay, "Talas Belediyesi olarak hasta, engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın iftar sofralarını kurmak için 'Biz pişirelim, siz ulaştırın' projesi geliştirdik. Ramazan'ın ilk günü başlattığımız faaliyetimizi sürdürüyoruz. Belediye mutfağımızda pişirilen yemekler 5 noktada ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor" dedi. Her gün 17.30´dan itibaren gerçekleştirilen `Biz pişirelim, siz ulaştırın uygulaması´ Ramazan ayı boyunca devam edecek.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

