Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Koronavirüse Yenik Düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Aysun Melek Şahin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Aysun Melek Şahin, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Aysun Melek Şahin yarın Bünyan ilçesinde kılınacak olan namazın ardından toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.