Başkan Nursaçan: “Sanayicilerimiz toprağıyla ödeşiyor”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, covid19’un sebebiyet verdiği engellere rağmen sanayicilerin gösterdikleri üretim gayretinin takdir edilmesi gerektiğini belirtti. Nursaçan, bu dönemde istihdamı koruyan ve hatta artıran sanayicilerin gösterdikleri gayreti “Doğdukları toprakla ödeşiyorlar” şeklinde değerlendirdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaların ilk dört aylık elektrik ve doğal gaz tüketimlerini paylaştı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayi kuruluşlarının elektrik ve doğal gaz tüketimindeki artışın üretimdeki artışın en önemli göstergesi olduğunu söyledi. Üretimdeki artışın kendisini ihracat rakamlarında da gösterdiğini ifade eden Nursaçan, artış trendinin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki doğal gaz ve elektrik tüketiminin Nisan ayında rekor bir artış gösterdiğini dile getiren Başkan Tahir Nursaçan, “Nisan ayındaki elektrik tüketimimiz 107 milyon kilovatsaati aştı. Geçen yıl Nisan ayı rakamı 63,5 milyon kilovatsaatti. Elektrik tüketiminde geçen yıla göre artış oranı yüzde 68,4 oldu. Yılın ilk dört ayındaki elektrik tüketimimiz ise 442 milyon 153 bin kilovatsaate yükseldi. Yılın ilk dört ayında geçen yıla göre yüzde 18,2’lik bir artış gerçekleşti” dedi. Doğal gaz tüketiminde de benzer bir artışın yakalandığını ifade eden Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, “Geçen yılın nisan ayında 6 milyon 129 bin metreküp olan doğal gaz tüketimimiz bu yıl yüzde 71’lik artışla 10 milyon 483 bin metreküpe çıktı. Yılın ilk dört aylık verilerine bakıldığında ise tüketim miktarımızın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7’lik artışla 48 milyon 571 bin metreküpe çıktığını gösteriyor” diye konuştu.

Covid19’un etkisi ve buna bağlı alınan önlemlere rağmen sanayicilerin üstün bir gayretle üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Tahir Nursaçan, “Merhum Hayırsever Hemşehrimiz Kadir Has, ‘Biz buraya, yaptığımız bağışlarla övünmeye değil, doğduğumuz toprakla ödeşmeye geldik’ sözleriyle toprakla ödeşmenin önemini vurgulamıştı. Sanayicilerimiz de doğdukları toprakla ödeşmek için mücadele ediyorlar. Dünyayı etkisi altına alan Covid19’un ortaya çıkardığı tüm olumsuzluklara rağmen istihdamı korumak ve hatta artırmak için gösterilen bu mücadeleyi Kayseri OSB Yönetim Kurulu olarak takdir ediyor ve tüm sanayicilerimizi tebrik ediyoruz” dedi.

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