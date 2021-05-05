Kocasinan’da tam kapanmada tam mesai

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tam kapanma sürecinde 15 noktada eş zamanlı yenileme ve asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Daha güzel Kocasinan için her alanda çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özellikle Kocasinan’da ulaşımı kolaylaştırmak adına ilçenin dört bir yanında yenileme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Saha çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde yenileme ve asfaltlama çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüklerini kaydetti. Mahallelerde değişim ve dönüşümün devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün mahallelerimizdeki ihtiyaç olan yerlerin yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. 2021 yılının başından itibaren Fen İşleri Müdürlüğü’müzün yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi olarak başlamış olduğu ve nihayetlendirdiği çalışmalar oldu. Şimdi ise tam kapanma sürecinde farklı mahallelerimizde toplam 15 noktada gerek yol ve kaldırım çalışmaları ile ilgili altyapı gerekse asfaltlama ile ilgili üstyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. İnşallah bu şekilde Kocasinan’ımızın her bir köşesinde; asfalt, otopark, kaldırım, yol ve çevre düzenlemesi olarak yenileme çalışmalarımız kesintisiz devam edecek. Kayseri’ye ve Kocasinan’ımıza yakışır yeni bir çehre inşa ediyoruz. Mahallelerimizi daha da güzelleştiren bu çalışmalarımızın hayırlı olmasını ve hemşehrilerimizin sağlık, sıhhat içerisinde iyi günlerde kullanmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak pandemi ile mücadelede tüm tedbirleri titizlikle uygularken bir yandan da rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün insanlığın bu süreçten kurtulması için hem dua ediyoruz hem de üzerimize düşen görevi harfiyen yerine getiriyoruz. İnşallah bu süreçten kurtulur, sağlıklı günlerde yeniden bir arada oluruz.” diyerek sözlerini noktaladı.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yenileme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Yenimahalle’deki 36. ve 16. Cadde, Mevlana Mahallesi’ndeki 16. Caddde 3541.Sokak 3542.Sokak ve 3543.Sokak, Fevziçakmak Mahallesi’ndeki Billur, Çoruh ve Yeşilırmak Caddesi, Yenişehir Mahallesi’ndeki Cami Caddesi, Kaşkarli ve Timur Sokak, Yunusemre Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanı ve Lokman Caddesi ve son olarak Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki 4340. Sokak olmak üzere toplam 15 noktada eş zamanlı yenileme ve asfaltlama çalışması devam ediyor.

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