Başkan Büyükkılıç: “Kayseri Mahallesi’nde 40 konağın restorasyonu tamamlandı”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin kendine özgü özelliklerini yansıtan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ayağa kaldırılan tarihi Kayseri Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak, 40 konağın restorasyonunun tamamlandığını, 6 konağın da restorasyonunun sürdüğünü söyledi.

Tarihi Kayseri Mahallesi incelemelerinde, Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem de eşlik etti. Kayseri’deki en güzel sivil mimari örneklerin Kayseri Mahallesi’nde olduğunu ifade eden Büyükkılıç, restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler vererek, şunları kaydetti:

“Kayserimizin tarihi dokularının yoğun olduğu, kimilerine göre Tavukçu, kimilerine göre Setenönü kimilerine göre de sivil mimari örneklerinden oluşan Kayseri Mahallesi sonuç itibariyle şehrimizin merkezinde önemli bir tarihi dokuyu içeren bölgedir. Şu ana kadar 40 tane restorasyonu tamamlanmış olan sivil mimari örnekleri var, 6 tane restorasyonu devam eden konak var.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Mahallesi’nde 2. etap çalışmalarının projelendirme aşamasının tamamlandığını ve çalışmaların bu kapsamda devam edeceğini ifade ederek, “Bu arada 2. etap diye nitelendirdiğimiz, projelendirme aşaması tamamlandı. İnşallah kurulda görüşülecek olan bir başka boyutta olan yapılar da var. Sonuç itibariyle adeta eski eserlerden oluşan bir mahalle ortaya çıkmış olacak” diye konuştu.

Sivil mimarinin en güzel örneklerinin sergilendiği Kayseri Mahallesi’nin turistlerin, arzu ile uğradıkları bir yer olacağını kaydeden Başkan Büyükkılıç, açıklamalarında şunlara yer verdi:

“İnşallah burada yemeiçme mekanları, butik örnekleri, sivil mimarinin en güzel örneklerinin sergilendiği boyutları ile bir uğrak yeri olarak Erciyes’imize, Kapadokya’ya gelen turistlerin belki de arzu ile uğradıkları bir yer olacak. Kerem ile Aslı’nın hikayelerinin yaşandığı bir yer olmasından kaynaklı olarak da bizim için, şehrimiz için önem arz etmektedir.”

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