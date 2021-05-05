Baba evinde fenalaşan 2 çocuk annesi kadın öldü

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, baba evinde olduğu sırada fenalaşarak yığılan 2 çocuk annesi Hilal Ç. (28), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Seyrek Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Baba evinde bulunan 2 çocuk annesi Hilal Ç., evde oturduğu sırada bir anda fenalaşarak yığıldı. Ailenin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hilal Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz kadının ailesi ise gözyaşlarına boğuldu. Hilal Ç.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-05-05 19:07:45



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