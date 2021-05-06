'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve yanındaki kişiye 11 bin TL ceza

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Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobildeki 2 kişi, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyetsiz sürücü ve yanındaki kişiye toplam 10 bin 651 TL para cezası kesildi.

Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yol kontrolü yapan polis ekipleri, Ş.B. yönetimindeki 34 BON 218 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından otomobil, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde durduruldu. Sürücü Ş.B.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698, trafikte makas atarak ilerlemekten 1339 ve kırmızı ışıkta geçtiği için de 314 TL olmak üzere toplam 7 bin 501 TL para cezası kesildi. Yanındaki yolcu B.B.´ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2021-05-06 02:59:58



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