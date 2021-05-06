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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Nursaçan: "351 OSB rol modeliz"

İHA

Başkan Nursaçan: "351 OSB rol modeliz"

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, zoom üzerinden gerçekleştirilen seminer ve panelde OSBÜK adına bir konuşma yaparak Türkiye genelinde 351 organize sanayi bölgesinin bulunduğunu açıkladı. 351 bölgede yer alan 65 bin fabrikada 2 milyonu aşkın kişinin çalıştığını vurgulayan Başkan Nursaçan, OSB’lerin Türk Sanayisi ve bölge sanayisi için rol model olduğunu söyledi.
Covid 19’dan etkilenen mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı için bilgilendirme semineri düzenlendi. KOSGEB, TOBB ve OSBÜK iş birliği ile gerçekleştirilen seminere her üç kuruluştan önemli isimler konuşmacı olarak katıldı. Mikro ve küçük ölçekli işletmelere teminatsız ve faizsiz geri ödemeli destek olarak açıklanan 'Hızlı Destek Programı'nın anlatıldığı seminerin açılış konuşmasını OSBÜK adına Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Nursaçan yaptı. Program, zoom ve TOBB’un sosyal medya hesaplarının yanı sıra OSB TV’den de canlı olarak yayınlandı. Hızlı Destek Programı seminer ve panelinin açılışında TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç’ın ardından OSBÜK adına konuşan OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, OSBÜK’ün; OSB’ler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı temin etmek, Bakanlık ile OSB’ler arasındaki koordinasyonu sağlamaktan sorumlu olduğunu söyledi. OSBÜK bünyesindeki OSB’lerle ilgili önemli rakamlar veren Tahir Nursaçan, “Türkiye’nin 81 ilinde 326’sı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 25’i Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olmak üzere 351 OSB ile sadece Türkiye’nin sanayi üretimini değil ihracat ve istihdamını da omuzluyoruz. 65 bin fabrikamız ve 2 milyonu aşkın çalışanımızla, teknoloji geliştirme merkezlerimizle, yenilenebilir enerji santrallerimizle ve pek çok tesislerimizle Türk sanayisi ve bölge sanayisine rol model oluyoruz” dedi.
"KOSGEB çağrıları KOBİ'ler için çok önemli"
TOBB ve KOSGEB ile işbirliği halinde pek çok konuda bilgilendirme seminerleri düzenlediklerini ifade eden Başkan Tahir Nursaçan, bu işbirliğini çok önemsediğini belirtti. KOSGEB’in KOBİ’ler için önemini de vurgulayan Nursaçan; “KOSGEB çağrıları pandemi döneminde çok önemlidir ve kurtarıcı niteliğindedir. Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek ürün üreten firmalar öncelikli olmak üzere tüm KOBİ’lere destek vermeyi hedefleyen KOSGEB’in bu çalışmaları nedeniyle tüm yöneticilerine OSBÜK yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum” diye konuştu. Programda konuşan KOSGEB Başkan Yardımcısı Tuna Şahin de Hızlı Destek Programı’nın bir kredi değil KOSGEB’in doğrudan sağladığı finansman modeli olduğunu söyledi. Program, açılış konuşmalarının ardından soruların da cevaplandırıldığı Hızlı Destek Programı Bilgilendirme Paneli ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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