Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

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Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanda operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; Sarız, Pınarbaşı ve Talas ilçelerinde, 12 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, yapılan aramada, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 381 adet tabanca fişeği ele geçirilirken, 9 şüpheli de yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, vatandaşların da desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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