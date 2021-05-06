Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı TÜİK Bölge Müdürü Mustafa Uslu: "En çok kullanılan yakıt türü dizel"

TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu; Mart ayında Kayseri'de trafiğe kayıtlı araç sayısının bir önceki aya göre yüzde 0,42, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,97 oranında arttığını söyledi.

Ülke genelinde Mart ayında toplam 130 bin 420 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığını aktaran Uslu; "Trafiğe kaydı yapılan bu taşıtların yüzde 1,3'ünü otomobil, yüzde 15,4'ünü motosiklet, yüzde 13,8’ini kamyonet, yüzde 5,7'sini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ünü minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Buna göre Türkiye’de Mart ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı toplam 24 milyon 454 bin 396 adet olarak gerçekleşti. Bunların 13 milyon 293 bin 727 adedi otomobil, 3 milyon 993 bin 229 adedi kamyonet, 3 milyon 548 bin 609 adedi motosiklet, 1 milyon 976 163 adedi traktör, 867 bin 377 adedi kamyon, 491 bin 227 adedi minibüs, 211 bin 658 adedi otobüs ve 72 bin 406 adedi ise özel amaçlı taşıt şeklinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"En çok kullanılan yakıt türü dizel"

Otomobillerin yakıt türlerine göre dağılımına bakıldığında en çok kullanılan yakıtın dizel olduğunu aktaran Uslu; "Ülke genelindeki otomobillerin yakıt türlerine göre dağılımına bakıldığında; yüzde 38,2’si dizel, yüzde 36,4’i LPG ve yüzde 24,8’sı ise benzinli olduğu görülüyor. Diğer yandan Türkiye’de Mart ayında 80 bin 2 adet otomobilin trafiğe yeni kaydı yapıldı. Bunların markalara göre dağılımı ise; sırasıyla Fiat 11 bin 150 adet, Renault 9 bin 111 adet, Volkswagen 9 bin 53 adet, Toyota 7 bin 485 adet, Skoda 4 bin 711 adet, Hyundai 4 bin 588 adet ve Peugeot 3 bin 921 adet şeklinde gerçekleşti" dedi.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu’nun paylaştığı verilere göre; Kayseri’de Mart ayı itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 397 bin 290 olarak gerçekleşti. Uslu; "Buna göre Kayseri’de Mart ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,42, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,97 oranında artmış oldu. İlimizde trafiğe kayıtlı olan bu 397 bin 290 adet taşıtın; 248 bin 393 (yüzde 63)'ünü otomobil, 68 bin 53 (yüzde 17)'sini kamyonet, 31 bin 261 (yüzde 8)’ini traktör, 19 bin 501 (yüzde 5)'ini motosiklet, 17 bin 261 (yüzde 4)'ini kamyon, 6 bin 592 (yüzde 2)'sini minibüs, 5 bin 226 (yüzde 1)'sını otobüs, bin 3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturmaktadır" diye konuştu.

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