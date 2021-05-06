Talas’a 10 bin metrekarelik yeni fidanlık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas’a 10 bin metrekarelik yeni fidanlık

İHA

Talas’a 10 bin metrekarelik yeni fidanlık

Talas Belediyesi, 10 bin metrekare büyüklüğünde yeni fidanlık alanı oluşturdu. Kuruköprü Mahallesi girişindeki asfalt şantiyesi arkasında kurulan fidanlık, çeşitli türde 10 bin adet ağaca ev sahipliği yapıyor.
Fidanlıktaki çalışmaları inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, burada kısa bir değerlendirmede bulundu. 10 bin metrekare alan üzerinde kurulu fidanlıkta 10 bin adet fidanın bulunduğunu ifade eden Başkan Yalçın, buranın evladiyelik bir yer olacak şekilde planlandığına dikkat çekti.
Fidanlıkta birçok türde ağacın bulunduğunu belirten Yalçın, “Burada akasyadan çınara, manolyadan meyve ağaçlarına kadar pek çok türde ağaçlarımız bulunmaktadır. Temin ettiğimiz bu ağaçları burada depoladıktan sonra parklara, bahçelere, refüjlere, kaldırımlara ve nerede ihtiyaç varsa oraya dikeceğiz.” dedi.
“AĞAÇLANDIRMA YIL BOYUNCA SÜRECEK”
Yıl boyunca ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız devam edeceğine değinen Başkan Yalçın, Ali Dağı’na da 100 bin ağaç dikimi için çalışmaların başladığını söyledi. Başkan Yalçın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “100 bin ağacı bu yıl içerisinde Ali Dağı’na dikmek üzere projelendirdik. Oradaki ağaçların türleri farklı olduğundan onları da o bölgede depoluyoruz. Kayseri’ye ve Talas’ımıza hayırlı olsun. Her gün yeni bir ağaç dikimiyle, yeni bir çalışmayla yıl boyunca yeşil alan çalışmalarımız devam edecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tam kapanmayı doğa ile iç içe geçiriyorlar
YEREL HABERLER Tam kapanmayı doğa ile iç içe geçiriyorlar
Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı TÜİK Bölge Müdürü Mustafa Uslu: "En çok kullanılan yakıt türü dizel"
YEREL HABERLER Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı TÜİK Bölge Müdürü ...
Üzümüyle meşhur İncesu'da bağlar yeşerdi
YEREL HABERLER Üzümüyle meşhur İncesu'da bağlar yeşerdi
Jandarma Nisan ayında terör örgütü suçlarından 6 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma Nisan ayında terör örgütü suçlarından 6 ...
Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
Başkan Nursaçan: "351 OSB rol modeliz"
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: "351 OSB rol modeliz"
ABD'li yönetmen Elia Kazan'ın Kayseri'deki evi harabeye döndü
YEREL HABERLER ABD'li yönetmen Elia Kazan'ın Kayseri'deki evi ...
'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve yanındaki kişiye 11 bin TL ceza
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve yanındaki ...
Buğday silosuna düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Buğday silosuna düşen şahıs hayatını kaybetti
Baba evinde fenalaşan 2 çocuk annesi kadın öldü
YEREL HABERLER Baba evinde fenalaşan 2 çocuk annesi kadın öldü
2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü
Pastırmacı Tolga, pastırmalı mantı üretimine başladı
YEREL HABERLER Pastırmacı Tolga, pastırmalı mantı üretimine başladı
Dört bin yana 100 bin çiçek; Talas çiçek açıyor
YEREL HABERLER Dört bin yana 100 bin çiçek; Talas çiçek açıyor
Başkan Büyükkılıç: “Kayseri Mahallesi’nde 40 konağın restorasyonu tamamlandı”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Kayseri Mahallesi’nde 40 konağın ...
Osman Akbıyık: “ Bu durum Pazar esnafına hiç ilaç olmayacak”
YEREL HABERLER Osman Akbıyık: “ Bu durum Pazar esnafına hiç ilaç ...
KAYMEK’ten özel ve anlamlı bir yarışma daha
YEREL HABERLER KAYMEK’ten özel ve anlamlı bir yarışma daha
Kocasinan’da tam kapanmada tam mesai
YEREL HABERLER Kocasinan’da tam kapanmada tam mesai
'Aşı bizim için en güvenli ilaç'
YEREL HABERLER 'Aşı bizim için en güvenli ilaç'
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu için para isteyen oğlunu tüfekle öldüren ...
(Özel) Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka Okulda sağ gözüne kurşun kalem saplanan Alperen'de yüzde 80 görme kaybı oluştu Anne Aslı Aslan: "3 yıldır hem oğlum hem de ben psikolojik olarak bitkin vaziyetteyiz" Baba Sinan Aslan: "Oğlumu tedavi edebilecek bir doktor ve bize yardım eli uzatabilecek bir hayırsever bekliyoruz"
YEREL HABERLER (Özel) Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka Okulda ...
Eczacılar tam kapanmada ‘tam mesai’ yapıyor Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın: “Gerekirse vatandaşlarımızın sağlığı için kesintisiz hizmet vermeye hazırız”
YEREL HABERLER Eczacılar tam kapanmada ‘tam mesai’ yapıyor Kayseri ...
Melikgazi asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER Melikgazi asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Başkan Nursaçan: “Sanayicilerimiz toprağıyla ödeşiyor”
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: “Sanayicilerimiz toprağıyla ...
Pazar yerleri 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık olacak Pazar yerlerinde sadece yaş meyve ve sebze satışına izin verilecek
YEREL HABERLER Pazar yerleri 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık ...