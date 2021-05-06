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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç’tan vatandaşlara gece sürprizi

İHA

Başkan Büyükkılıç’tan vatandaşlara gece sürprizi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. eğitmenleri tarafından, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara yönelik aktiviteler Sümer Mahallesi’nde devam etti. Etkinliğe katılıp vatandaşlara sürpriz yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, halkı selamlayarak, çocuklara hediyeler verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş. eğitmenleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugünlerde vatandaşların evlerinin önüne giderek çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki apartmanların önünde spor antrenörleri tarafından müzik eşliğinde dans gösterileri renkli görüntülere sahne olurken, vatandaşlar da etkinliğe evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik etti.
Etkinliğe katılıp vatandaşlara sürpriz yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç da bu coşkuya ortak oldu. Burada vatandaşlara seslenen Büyükkılıç, Kayserililerin her zaman kurallara uyduğunu belirterek, “Uzaktan da olsa sizleri selamlamak, gönüllerinizde yer etmek amacıyla buradayız. ‘Lütfu da hoş, kahrı da hoş, görelim mevlam neyler, neylerse güzel eyler’ diyerek bugünlerin de geçeceğini yine omuz omuza el ele hep beraber ay yıldızlı Türk Bayrağı’mızın, ezanlarımızın, devletimizin, milletimizin yanında yer alarak, bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. Sizlere minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Kayseri’mizin güzel insanları her zaman kurallara uyan, devletine, milletine, vatanına, inancına, kültürüne bağlı olan bir anlayış içerisinde hakkıyla anılmıştır, iyi ki varsınız, sizleri seviyoruz” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, bu süreçte evlerinde kalan çocuklara ve gençlere de seslenerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Cenabı Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, gölgesi üzerimize düşen Kadir Gecesi’ne hepimizi sağlıklı, huzurlu şekilde eriştirsin. Arzu ettiğimiz doğrultuda olmasa da inşallah idrak edeceğimiz Ramazan Bayramımızı sağlıklı, huzurlu geçirmeyi nasip eylesin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Özellikle sevgili yavrularımızın gözlerinden öpüyoruz. Onların evlerinde sıkıldıklarını biliyoruz. Bu doğrultuda Spor A.Ş.’mizin sevgili gençleri gönüllerinizde yer etmek için bu tür etkinlikler yapıyor, evlerinizi ziyaret ediyor. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı kandiller, hayırlı bayramlar diliyorum. Allah’a emanet olun.”
Maske, mesafe ve hijyen kurallarını bir kez daha hatırlatan Büyükkılıç, konuşmasında “Süreci yönetmek, arzu ettiğimiz rakamlara ulaştırmak sizlerin ve bizlerin elinde. Malumunuz ben de bu süreci yaşadım, Cenabı Allah kimseye yaşatmasın. Şuanda yoğun bakımlarda yatan, entübe olan canlarımıza acil şifalar diliyoruz, rahmetli olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Kurallara uymak suretiyle bu süreci atlatalım. Rakamlar aşağı doğru çekiliyor, bunu sağlayacak olan sizler ve bizleriz. Spekülasyonlara kulaklarımızı tıkayacağız, aşılarımızı olacağız, bağışıklığımızı elde edeceğiz ki toplum içerisinde bu sıkıntıyı giderme yönünde hep beraber irade gösterelim” ifadelerini kullandı.
Daha sonra evlerinde kalan vatandaşlara el sallayarak onları selamlayan Başkan Büyükkılıç, çocuklara da futbol, basketbol ve voleybol topu hediye verdi. Birbirinden güzel şarkılar ve dansları ile halkın gecesine renk katan Spor A.Ş. eğitmenleri bu geceye katılan ve eşlik eden herkese teşekkürlerini ilettiler.
Vatandaşlar da etkinliğe katılan ekiplere hem el sallayıp, teşekkür ettiler hem de balkonlarından cep telefonlarının ışıklarıyla renk kattılar. Başkan Büyükkılıç’a, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş’ın da eşlik ettiği etkinlik, Türk Bayrağı açılarak sona erdi.

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