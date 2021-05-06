Özel öğrencilerden gilaborulu bayram şekeri Kayseri'de uzaktan eğitim alan özel öğrenciler bayram öncesinde gilaborulu bayram şekeri yapmayı öğrendi

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Kayseri'de ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte, uzaktan eğitim alan İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, meşhur gilaboru ile bayram şekeri yapmasını öğrendi.

Kayseri İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmenleri ve öğrencileri uzaktan eğitime pandemi döneminde tüm hızıyla devam ediyor. Okulun 'Bayram şekeri yapıyorum' etkinliğine Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Cemal Özdemir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Vasfi Seyhan ile birlikte okul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Yiyecekiçecek atölyesinin öncülüğünde öğrenciler Türkiye'de ilk defa Kayseri'ye özgü gileboru meyveli bayram şekeri yaptı.

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