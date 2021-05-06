Talas’ta 3 bölgede pazar kurulacak

Talas’ta 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri açık olacak pazar yerleri belirlendi. Buna göre vatandaşlar, söz konusu tarihlerde Mevlana, Yenidoğan ve Cemil Baba pazar yerlerinde 10.0017.00 saatleri arasında alış veriş yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı’nın 17 günlük tam kapanma döneminde vatandaşların yaş sebze, meyve ve fide ihtiyaçlarının karşılanmasına onay veren genelgesiyle birlikte Talas’ta üç noktadaki pazar yerlerinde hazırlıklar da tamamlandı.

Belirlenen tarihlerde Talas’ta 3 bölgede pazar yeri kurulacağını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Tam kapanma sürecinde halkımızın yaş sebze ve meyve ihtiyacının karşılanması amacı ile 8 Mayıs ve 15 Mayıs Cumartesi günleri saat 10.0017.00 arasında pazar yerleri açık olacak. Sadece ilçemizde kayıtlı pazarcı esnafımızın tezgah açacağı semt pazarlarımız valilik, kaymakamlık ve belediye başkanlığımızın tespit ettiği 3 noktada kurulacak. Buna göre vatandaşlarımız Mevlana, Cemilbaba ve Yenidoğan kapalı semt pazarlarımızdan yaş meyve sebze ihtiyaçlarını giderebilecek” dedi.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami ölçüde dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Yalçın, vatandaşların da bu konuya hassasiyet göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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