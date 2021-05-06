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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BBP heyeti Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

İHA

BBP heyeti Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi(BBP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Nevzat Yıldız, beraberinde BBP Kayseri İl Başkanı Mahmut Uruç ve Alperen Ocakları İl Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.
Başkan Büyükkılıç’ın makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Yıldız, “Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Teşkilatı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç beyi makamında ziyaret ettik. Göstermiş oldukları yakınlıktan dolayı sonsuz teşekkürlerimi belirtmeyi borç bilirim” dedi.
MKYK Üyesi Yıldız, Başkan Büyükkılıç’a sonsuz güvenleri olduğunu belirterek, “Akkışla Ziraat Odası Başkanı’na traktör teslimi hususundaki yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu düşündüğümüz bu sorunu görüşmek üzere sayın başkanımızla istişarelerde bulunduk. Bu yanlış anlaşılmanın giderileceği doğrultuda da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza sonsuz güvenimizin olduğunu ifade ettik” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç da, ziyaretten dolayı BBP Heyeti’ne teşekkür ederek, şunları kaydetti:
“Bu güzel Ramazan gününde Büyük Birlik Partimizin kıymetli MKYK üyesi, İl Başkanı ve Alperen Ocakları İl Başkanı’nı burada ağırlamaktan bizler de keyif alıyor, onur duyuyoruz. Sağ olsunlar her zaman birlikte hareket ettiğimiz, aynı kaygıları paylaştığımız dostlarımızdır. Az önce kendilerinin de vurguladığı gibi çiftçilerimize verilmek üzere alınmış olan bir traktör üzerinden kısır döngüyle spekülasyon yaparak siyaset yapma yaklaşımının doğru olmadığını, bir yanlış anlaşılmanın söz konusu olduğunu ifade ediyor, almış olduğumuz traktörün çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, bereketli ürünler üretmelerini de Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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