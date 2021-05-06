Hes Kablo Kayserispor suç duyurusunda bulundu

KAYSERİ,(DHA) - Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Helenex Malatyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Süper Lig'in 39'ucu haftasında Hes Kablo Kayserispor, 3 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda karşılaştığı Helenex Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kayseri temsilcisi, karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına; 'usulsüz seyirci alınması, karşılaşmaya alınan kişiler tarafından hakaret, saldırı ve diğer eylemler' nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "3 Mayıs´ta Malatya´da oynanan Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ilgili olarak; usulsüz seyirci alınması, karşılaşmaya alınan kişiler tarafından hakaret, saldırı ve diğer eylemler nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-05-06 23:01:50
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