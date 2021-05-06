Kayserispor'un Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor

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KAYSERİ, (DHA) Süper Lig´in 40`ıncı haftasında Gaziantep FK ile evinde karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınma, pas ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi. İdman yaklaşık 1.5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-05-06 23:14:08



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