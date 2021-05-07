Kayserispor ile Gaziantep 4. randevuda

Kayserispor ile Gaziantep FK dördüncü kez birbirine üstünlük kurmak için mücadele verecek.

Süper Lig'in 40. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. İki ekip bugüne kadar Süper Lig'de 3 kez karşılaştı. Oynanan bu maçlarda 1 kez beraberlik olurken 2 kez de Gaziantep FK kazanan taraf oldu. Kayserispor'un rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor. Bu müsabakalarda Kayserispor 2 kez gol sevinci yaşarken, Gaziantep FK 6 gol kaydetti. Ligin ilk yarısındaki maçı oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK 21 kazanmıştı.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

20192020 KayserisporGaziantep FK 11

20192020 Gaziantep FKKayserispor 30

20202021 Gaziantep FKKayserispor 21

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