Kayserispor teknik direktörü Koşukavak: "3 puana endekslendik"

Kayserispor teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Gaziantep FK maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 40.haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Kayserispor kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Sarı Kırmızılı takımın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Gaziantep ekibi ile zorlu bir maç oynayacaklarını ve kazanmak için çaba sarfedeceklerini söyledi. Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Artık ligin son 3 haftasına girdik. Her puanın çok önemi var. Ancak Gaziantep FK maçında 1 değil 3 puan almak istiyoruz. Hafta boyunca tüm hazırlıklarımızı bunun üzerine yaptık. Sakatlıktan ve cezadan çıkan oyuncular da aramıza katıldı. Sahamızda kazanıp kümede kalmak adına çok büyük bir adım atmak istiyoruz" dedi.

Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk maçında sahasında Denizlispor'u 63 yenen Kayserispor geride kalan hafta ise deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 11 berabere kalmıştı. Kayserispor ile Gaziantep FK arasındaki maç 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

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