Kayserispor-Gaziantep FK maçını Ümit Öztürk yönetecek

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 40.haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Ligin 40. haftasında 08 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 20.30’da oynanacak Hes Kablo Kayserispor ile Gaziantep FK maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor ile Gaziantep FK maçını Denizli Bölgesinden Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi Kutluhan Bilgiç. Maçın VAR ve AVAR Hakemleri yarın açıklanacak.

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