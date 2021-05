Mali Müşavirler izole olmak için beyannamelerin ertelenmesini istiyor KSMMMO Başkanı Ali Yedikaya: “Mali müşavirlerin diğer insanlar gibi evlerinde izole olmasını istiyoruz”

Kayseri Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, pandemi sürecinde beyannamelerin ertelenmesini istediklerini söyleyerek, “Mali müşavirlerin diğer insanlar gibi evlerinde izole olmasını istiyoruz” dedi.

Kapanmada firmaların muaf olduğunu fakat kendilerinin evrak işlerini halledebilmek için birçok farklı yere gitmek zorunda olduklarını söyleyen Ali Yedikaya, “Şu anda tam kapanma sürecinin içerisindeyiz. Tam kapanma sürecine baktığımızda firmalar kapanmış durumda ancak biz mali müşavirler, kısıtlamadan sadece iş yerimiz ile evimiz arasındaki yol güzergahı üzerinde muafız. Bu tam kapanma kararı alınırken, keşke mali müşavirler odalarında veya üst birliğimiz olan TÜRMOB ile bu konular istişare edilseydi. Çünkü hala bizim bağlı olduğumuz bakanlık bizlerin yaptığımız işin tam olarak kapasitesini ve geliştiğini bilmediğini bu genelge ile görmüş olduk. Çünkü bizler sadece ofislerimizden evlerimize gidip gelmiyoruz. Firmalara giriyoruz. Organize sanayinde ki fabrikalara giriyoruz. İmalathanelere, bakkallara, marketlere, kuruyemişçiye, eczaneye ve diş polikliniklerine giriyoruz. Özel hastanelerin faturalarını almak veya beyannamelerini vermek için firmaların içerisine giriyoruz. Firmaların alış faturalarını alıyoruz, yazarkasa fişlerini alıyoruz. Çek karnelerini alıyoruz. Senetlerini alıyoruz. Cari hesap mutabakatları yapıyoruz. BYBS formlarını vermek için edefter beratlarını göndermek için firmalara gitmek zorunda kalıyoruz. Bu firmalarımızın kimi ilçelerde, kimisi de yakın olan illerimizde bulunuyor. Nevşehir, Niğde gibi illerimizde de meslektaşlarımız bu hizmeti sunmakta. Biz sadece ofisimizde oturup, ofisimizde katiplik yapmıyoruz. Danışmanı olduğumuz firmalarda var. Bu süreçte firmalar kapalıyken, mali müşavirler olarak bu süreçte beyannamelerin ertelenmesini bekliyoruz. Mali müşavirlerimizin evlerinde tam izole olarak diğer insanlar gibi iş yerlerine gitmeden, hijyenik olmayan fabrikalara, imalat hanelere girmeden evlerinde bu süreci atlatmasıyla ilgili gerekli yaptırımların yapılmasını istiyoruz. Çünkü her şeyden önemli olan candır. Hastanelerde görüyoruz ki meslektaşlarımız covid19 tedavisi görüyor. Kimi meslektaşlarımız evlerinde bu tedavi süreçlerini devam ettiriyor. Maalesef geçenlerde de gencecik kardeşimiz Murat Akmermer’i covid19 belası yüzünden toprağa vermek zorunda kaldık. Üzüntümüz çok büyük, içimiz yanıyor ama hala yapılan uygulamaların bir ayağı eksik kalıyor. Bunun da nedeni üst birliğimizle ve odalarla bu genelge ve yönetmeliklerle alakalı istişare yapılmayışıdır” dedi.

Yedikaya, koronavirüs nedeni ile meslektaşlarını toprağa vermek istemediklerini ve evlerinde kendilerini izole etmek istediklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Firmalar ve devlet varlıklarını sürdürebilmek için mutlaka mali müşavirlerin vermesi gereken beyan ve bildirimlere şu anda muhtaç halde. Biz bu kadar önemli be bu kadar zor bir süreçte devletimizin yanında olduğumuzu gösteren çalışmaların altına imza atarken, devletimizden de biz bu süreçte bütün beyan ve bildirimlerin ertelenmesini ve mali müşavirlerinde bu süreci evlerinde geçirsin demesini beklerdik. Eğer bu olmayacaksa, mali müşaviri sadece ev ve ofis arasındaki ikametlerindeki güzergah üzerinde muaf tutmayın. Çünkü firmalarımız var. Akşamları çalışma yapmamız gereken ofis işlerimiz var. Bu süreç zor bir süre. Firmalar kapalı, firmaları açtıramıyoruz. Firmaların evraklarını alamıyoruz. Yaptığımız işi de tam ve verimli bir şekilde yapamıyoruz. Dolayısıyla yapılan uygulama tamamen yanlıştır. Bu tam kapanma süreci eğer uygulanacaksa bildirim ve beyannamelerin tamamen ertelenmesi gerekiyor. Meslektaşlarımızın da bu süreci evlerinde izole bir şekilde geçirmeleri gerekiyor. Bununla ilgili verdiğimiz meslek mücadelemiz inşallah devam edecek. Gencecik meslektaşlarımızı veya ofisinde görevini yapan, faturalardan, fişlerden covid19 bulaşan meslektaşlarımızı bir bir toprağa vermek istemiyoruz. Bu yanlışlıktan bir an önce dönülmesini istiyoruz. Devletimiz bizim için ne kadar önemli ise mali müşavirlerde bu devlet ve ekonomi için çok önemlidir. Bu süreci en az kayıpla atlatmayı diliyoruz.”

