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“Yanlış yakıt dolumu ayıplı hizmettir ve bayi ile sağlayıcıyı doğrudan ilgilendirir” Avukat Emir Akpınar: “Yanlış yakıt dolumunda bayi aracın oluşacak bütün masraflarından sorumludur”

İHA

“Yanlış yakıt dolumu ayıplı hizmettir ve bayi ile sağlayıcıyı doğrudan ilgilendirir” Avukat Emir Akpınar: “Yanlış yakıt dolumunda bayi aracın oluşacak bütün masraflarından sorumludur”

Akaryakıt istasyonlarında yanlış yakıt dolumu sonucu meydana gelecek sorunlarla ilgili bilgiler veren Kayseri Baro Avukatı Emir Akpınar, “Yanlış yakıt dolumu ayıplı hizmettir ve bayi ile sağlayıcıyı doğrudan ilgilendirir” dedi.
Yanlış dolumun ilk başta fark edilmese de büyük maddi zarara neden olabileceğini söyleyen avukat Emir Akpınar, “Yargıtay kararında da belirtildiği üzere yapılan bu yanlış uygulamayla araç sahiplerinin uğradığı zarar oldukça fazladır. Şöyle ki modern tarzlarda bulunan dizel motorlarda işletim sistemleri bu durumu tespit ederek kendiliğinden aracı güvende tutabilse de bu yine de zararın oluşmasının önüne geçememektedir. Teknik olarak dizel motora sahip olan araçlarda benzin kullanımı durumunda araç büyük bir ihtimalle çalışacaktır ancak bu durum sürücüyü yanıltmaktadır. Farkında olmadan sağlayıcının hatasıyla yol almaya devam eden sürücü, ne kadar fazla yol yaparsa motora o kadar zarar verecektir. Yaşanan bu durumla birlikte araçtaki zarar da artacaktır. Yanlış yakıt türünün koyulması sonucunda motorlarda oluşan kuruluk enjektörlerde ufak metal parça kopmaları meydana getirebilir. Ayrıca bir süreliğine de olsa bu kuru çalışma motor parçaları içerisinde paslanmalara neden olabilir. Sonuç olarak uzun kullanım şartlarında motor o kadar fazla hasar görür ki tamirat masrafı sıfır motor bedelini bile geçebilir” dedi.
Akpınar, yanlış dolumun ayıplı hizmet sayılacağından doğrudan bayi ve sağlayıcıyı ilgilendirdiğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:
“Hal böyle olunca da araç sahibinin kullanımından dahi gerçekleşmeyen zararın sorumlusunun Yargıtay kararında belirtildiği gibi bayi ve sağlayıcının olması kaçınılmazdır. Araca motorin yerine benzin konulması halinde tamirat giderlerinden aracın değer kaybından, çekici giderlerinden, aracın serviste kaldığı süre boyunca araç kiralanması halinde kira bedelinden akaryakıt bayi ile sağlayıcı firma müteselsilen sorumludur. Bayi çalışanı tarafından kullanılan araca yanlış yakıt koyulması suretiyle aracın arızalanması ve zararın oluşması anlık fark edilecek bir hadise değildir. Fakat bayi tarafından verilen hizmet mucibince sağlayıcının müteselsil sorumluluğunun olduğu da hukuken ortadadır. Şöyle ki 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4/A maddesinin üçüncü fıkrasında 'Sağlayıcı ve bayi ayıplı hizmetten ve ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zarardan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur.' Tüm bu hususlarla birlikte zararın meydana gelmesinde herhangi bir kusurunun olmadığını iddia ederek bayi ve sağlayıcı firmanın sorumluluktan kaçması mümkün değildir. Kaldı ki bu noktada Hukuk Genel Kurulu'nun 19.09.2012 tarih ve 2012/13153E, 2012/598K. sayılı ilamında da 'Sunulan hizmetin ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz' ifadeleri yer alır. HGK'nın verdiği bu karar aynı zamanda Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 4. maddesinde de düzenlenmiştir. Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarda tespit edilen yararlanma amacı bakımından tüketicinin beklediği faydaları ortadan kaldıran maddi eksiklikler içeren hizmet söz konusu olduğundan 4077 sayılı Kanun'un 4/A maddesi ilk fıkrası uyarınca ayıplı hizmet bulunmaktadır ve açıklamış olduğum tüm sebeplerle hem Yargıtay kararı hem de ilgili mevzuat ile araçta oluşan her türlü masraf ve zararda bayi ile sağlayıcının sorumluluğu kaçınılmaz olup, ayıplı hizmetten kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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