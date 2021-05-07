Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Savranlar’a görev

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen ve Üst Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar yarın Trabzon’da oynanacak olan Trabzonspor ile FraportTav Antalyaspor maçını yönetecekler.

Süper Ligin 40.hafta karşılaşmasında 08 Mayıs 2021 Cumartesi günü Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanacak olan Trabzonspor ile FraportTav Antalyaspor maçında görev yapacak hakemler belli oldu. MHK tarafından yapılan açıklamada bu zorlu ve önemli doksan dakikayı Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen atandı. Bitigen’in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4.Hakemi Yiğit Arslan.

Abdulkadir Bitigen bu sezon ligde 18’inci maçını yönetecek.

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