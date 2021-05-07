Başkan Yalçın: “Kadir Gecesi korona virüsten kurtulmamıza vesile olsun”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın, yayımladığı mesajında Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu dikkat çekerek, “İnsanlığın Kur’anı Kerim ile tanıştığı, bin aydan daha değerli olan Kadir Gecemiz kutlu, ibadetlerimiz makbul olsun.” ifadelerine yer verdi.



“KORONA VİRÜSTEN KURTULMAMIZA VESİLE OLSUN”

Başkan Yalçın, yayımladığı kısa mesajını şöyle tamamladı: “Allah bize Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu müjdelemiş. Bu müjde inşallah günahlarımızın affına ve koronavirüsten kurutulmamıza vesile olur. Bu vesileyle ayrıca yaklaşan bayramımızı da tebrik ediyorum, şimdiden hayırlı bayramlar.”

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