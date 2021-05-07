Develi’de 2 kilometrelik bisiklet yolu tamamlandı

Develi Belediyesi’nin yaptığı 2 kilometrelik bisiklet yolunun yapımı tamamlandı.

Çalışma öncesinde bisiklet yolunda temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yapan ekipler daha sonra yolun boyanması, dubaların yerleştirilmesi ve işaretlerin çizilmesiyle gidişgeliş şeklinde sadece bisiklet trafiğini sağlayacak yolun yapımı tamamlandı.

Develi’de bisiklet kullanımının gitgide yaygınlaşmasından dolayı bisiklet sürücülerinin rahatlıkla pedal çevirecekleri bir yol yaptıklarını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Artan sağlık ve trafik sorunlarını azaltmanın en kestirme ve sağlıklı yolu olan bisikletin ilçemizde daha da yaygınlaşmasına vesile olmasını, nezih bir şekilde tamamlanarak kullanıma hazır hale gelen yeni bisiklet yolunun hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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