'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaldırıma çarptı

Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, bekçinin `dur´ ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü, kaldırıma çarparak kaza yaptı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesinde meydana geldi. Yol kontrolü yapan bekçi, durumundan şüphelendiği Murat U. yönetimindeki 34 AGM 984 plakalı otomobili durdurmak istedi. Bekçinin `dur´ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kaldırıma çarptı. Kaza yapan otomobilin sürücüsü yaralandı. Bekçinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırdı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE
2021-05-08 01:48:48
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