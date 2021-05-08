AGÜ'ye Rektör Prof. Dr. Yılmaz atandı

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Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'nun ardından Abdullah Gül Üniversitesi Rektörülüğü'ne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'ın atandığı bildirildi.

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