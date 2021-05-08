Kayserispor - Gaziantep FK maçının VAR'ı Serkan Tokat

Hes Kablo Kayserispor’un bugün sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu.

Süper Lig'in 40. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gaziantep FK’yi konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi Kutluhan Bilgiç. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak. Tokat’a, AVAR olarak Çağdaş Altay eşlik edecek.

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