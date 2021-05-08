Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

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Kayserispor, ligin 40. haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 00 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sol kanatta topla buluşan Maxim, uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Doğan topu kornere çeldi.

76. dakikada Muhammet Demir’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.

85. dakikada Alibec’in uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

86. dakikada İlhan’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Luckassen’in vuruşunda top kaleci Günay’da kaldı.

90+1. dakikada geri pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Henrique'nin vuruşunda top üstten auta gitti.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx

Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Kvrzic xx (Luckasse dk. 45 xx), Kolovetsios xx, Paz xx, Aziz Eraltay xx, Attamah xx, Muhar xx, Lennon xx (Ramazan Civelek dk.79 x), Avramovski xx (Alibec dk. 79 x), Pedro Henrique xx, İlhan Parlak xx

Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Sabovic

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gaziantep FK: Günay xx, Güvenç xx, Olkowski xx, Miranda xx, Djilobodji xx, Jefferson xx (Kozulje dk 90 x), Osama xx Furkan Soyalp dk. 77 x), Oğuz Ceylan xx, Morais xx, Sousa xx (Güray dk. 68 x), Maxim xx (Castıllo dk. 77 x), Dicko xx (Muhammet Demir dk. 68 x)

Yedekler: Mustafa, Ulaş, Kenan Özer, Mirza Cihan, Cenk Şahin

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Sarı kartlar: Paz, Attamah (Kayserispor), Olkowski (Gaziantep FK)

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