Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK: 0-0

Olcay DÜZGÜN İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Kvrzic (Dk. 46 Luckassen), Nehuen Paz, Muhar, Avramovski (Dk. 79 Alibec), Lennon (Dk. 79 Ramazan Civelek), Henrique, Attamah, İlhan Parlak
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Olkowski, Morais (Dk. 67 Güray Vural), Miranda, Oğuz Ceylan, Nogueira (Dk. 90+1 Kozulje), Rashid (Dk. 77 Furkan Soyalp) , Sousa, Maxim (Dk. 77 Castillo), Dicko (Dk. 67 Muhammed Demir)
SARI KARTLAR: Nehuen Paz, Attamah (Hes Kablo Kayserispor) - Olkowski, Miranda (Gaziantep FK)Süper Lig´in 40'ıncı haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.
17'inci dakikada sol kanatta Avramovski'nin korner atışında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin kafa vuruşunu kaleci Günay Güvenç kurtardı.
29'uncu dakikada Kvrzic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin kaleye çektiği şutu kaleci çeldi. Sonrasında Gaziantep FK savunması topu uzaklaştırdı.
42'nci dakikada Sousa'nın ceza sahası içine ortasında topa buluşan Maxim'in vuruşu üstten auta gitti.
57'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in kaleye çektiği şutu kaleci Doğan Alemdar kornere çeldi.
76'ncı dakikada Muhammed Demir'in kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.
90+4'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin kaleye çektiği şut üstten auta gittiDHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN
2021-05-08 22:34:04
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