Kayserispor 3 maçta 5 puan topladı

Kayserispor ligde oynadığı son 3 maçta 5 puan topladı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor ligde oynadığı son 3 maçta 5 puan topladı. Hamza Hamzaoğlu'nun yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Yalçın Koşukavak yönetimindeki Kayserispor mutlak kazanması gereken maçlarda sadece 1 kez galibiyet elde etti.

Küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'u sahasında 63 yenen Kayserispor, sonrasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 11 berabere kaldı. Sarı Kırmızılılar son olarak da Gaziantep FK takımı ile golsüz berabere kalan Kayserispor ligin 40.haftasını 40 puanla 17.sırada noktaladı.

Küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Kayserispor, son 2 maçında Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşıp ligi noktalayacak.

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