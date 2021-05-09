Başkan Büyükkılıç: “Kayseri’yi müzeler şehri yapacağız”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan, şehrin kimliğini yansıtan, tarihini ve kültürünü anlatan birbirinden önemli müzelerin açıldığını ve açılamaya da devam edeceğini belirterek, kentin ‘Müzeler Şehri Kayseri’ olarak anılacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, ayrıca duayen gazeteci rahmetli Veli Altınkaya adına Basın Müzesi’nin de hayata geçirileceğini duyurdu.

Her yıl 1016 Mayıs arası Müzeler Haftası olarak kutlanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın seçim beyannamesinde yer alan ‘150. Yılda 150 Proje’ kapsamında Kayseri’yi ‘müzeler şehri’ olma yolundaki çalışmaları 2021 yılında da devam ediyor.

Ticaretin ve kültürün merkezi olan 6 bin yıllık geçmişiyle değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri’ye çok özel ve önemli müzeleri kazandıracak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan’ın, Hunat Hatun’un, Gevher Nesibe Sultan’ın, Melikgazi hazretlerinin, Seyyid Burhanettin’in şehri olan, makarrı evliya, makarrı ulema denilen veliler ve alimler şehri Kayseri’yi ‘müzeler şehri’ yapacak.

Başkan Büyükkılıç, hayatını kaybeden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Veli Altınkaya’nın gayretleri ile hazırlanan Basın Müzesi’nin de ‘Veli Altınkaya Basın Müzesi’ adı altında hizmete sunulacağını belirterek, “Hatırlanacağı üzere Veli Altınkaya Başkanımızın hep gayreti ile basın müzesi ile ilgili talepleri söz konusu idi. Bu konuda hem bu çalışmayı sonlandırmaya yaklaştık. Aynı zamanda da kendisinin rahmetli olması ile buraya isminin buraya verilmesini şık olacağı anlayışıyla Veli Altınkaya Basın Müzesi şeklinde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Rahmetine vesile olsun diliyoruz” diye konuştu.

6 bin yıllık tarihi ve kültürel geçmişe sahip Kayseri’nin örnek bir şehir olarak anılması için gayret gösteren Büyükkılıç, 2021 yılında yapılacak müze projelerini şu şekilde açıkladı:

“Kayseri’mizde önemli bir müze çalışması yapıyoruz. Kent müzesi adı altında. Kayseri Kent Müzesi Kayseri’nin tarihi süreciyle birlikte Kayseri’nin önem arz eden değerlerini içerisinde barındıracak olan ve Millet Bahçesi’nin içerisinde herkesin bir uğrak yeri olacağına inandığımız önemli bir müzeydi. Projesini hazırladık. İnşallah yakında ihalesi var. Bunlardan bir başkası az önce bahsettiğimiz gibi Veli Altınkaya Basın Müzesi şeklinde kamuoyuyla paylaşıyor, rahmetle anıyoruz. Bütün bunların yanında Kültepe ve Mimar Sinan Müzesi ki, Mimar Sinan Müzesi konusunda yarışma düzenledik. Bu konuda çıkacak projeye uygulaması ile herhalde sonbahar itibariyle başlanır. Mimar Sinan’ın hem eserlerini içeren müze, hem de yanı zamanda mimarlarımız için uygulama merkezi mantığı içerisinde önemli bir çalışma merkezi olacak. Bunlara ilaveten Koramaz Vadisi’ndeki müzemiz var. Bu Ağırnas bölgesinde. Esnaf Sanatkarlarımızın Ahi Evran Müzesi’nin yenileme çalışmaları var. Mehmet Akgül Müzesi var. Paleontoloji Fosil Müzesinin de projesi hazırlandı. İnşallah o da en kısa sürede ihaleye çıkmak suretiyle bir diğer müzemiz şeklinde Kayserili hemşehrilerimizle ve müze dostları ile buluşacak. Malumunuz mevcut müzelerimiz var. Bunlardan önemlisi Gevher Nesibe Sultan’ın yaptırmış olduğu ilk tıp fakültesindeki Selçuklu Uygarlığı Müzesi ve Milli Mücadele’de önemli bir yer almış olan Sakarya Meydan Muharebesi’nde mezun vermemiş ve dolayısıyla da şanlı bir maziye sahip olan Kayseri Lisesi’ndeki Milli Mücadele Müzemiz de vatandaşlarımız tarafından oldukça yoğun bir ilgi görmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın Kalemizin içerisinde bizim yaptığımız Etnoğrafya Müzesi ile birlikte Kayseri Müzesi Arkeoloji Müzesi olarak yer almakta. Etnoğrafya Müzesi yine ayrıca mevcut. Ve Atatürk Evi diye bilinen Atatürk dönemine ait eserlerden oluşan bir mini müze de yine orada mevcut. Ayrıca Abdullah Gül Üniversitesi bünyesindeki müzeyi de önemli bir müze olarak şehrimizde sayabiliriz. Kısacası Kayseri’yi müze şehri değil, müzeler şehri haline dönüştüren bir anlayış ile Kayseri Büyükşehir olarak hem gerekli gayreti gösteriyor, hem de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca Gastronomi alanındaki Kayseri’nin değerlerini içeren pastırması, sucuğu, mantısı gibi hem uygulamalı bir atölye şeklindeki merkezimiz olacak, hem de tanıtıma vesile olacak bir müzemiz olacak.”

Büyükkılıç, Anadolu’nun ve zengin, köklü geçmişe sahip olan Kayseri’nin kültürünü anlatan müzeler ile şehrin, özellikle yurt dışından gelen turistlerin ilgi odağı olacağını, müzelerin turizm hareketliliğinin yanı sıra yaşam kültürünün gelecek nesillere öğretilmesinde de etkin bir rol oynayacağını sözlerine ekledi.

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