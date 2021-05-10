'Dur' ihtarına uymayıp, polislerin üzerine otomobil süren 4 kişiden 2'si duvar dibinde yakalandı



Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili ekiplerin üzerine süren 4 şüpheliden 2'si saklandıkları duvar dibinde yakalandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesinde meydana geldi. Ali O. ve 3 arkadaşı, 38 HF 257 plakalı otomobil ile seyir halindeyken kavşakta görevli polisler tarafından durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, aracı polis ekiplerinin üzerine sürüp, kaçtı. Bunun üzerine polis, havaya ateş ederek şüphelileri durdurmak istedi. Bir süre daha otomobille kaçan 4 şüpheli, aracı terk edip, yaya olarak kaçmaya devam etti. Çok sayıda resmi ve sivil polisin katıldığı çalışmada 4 şüpheliden otomobil sürücüsü Ali O. ve arkadaşı İ.Y saklandıkları duvar dibinde yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2021-05-10 00:53:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.