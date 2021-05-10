Kocasinan’da tam kapanma fırsata dönüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan’da tam kapanma fırsata dönüştü

İHA

Kocasinan’da tam kapanma fırsata dönüştü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tam kapanmayı fırsata çeviren Fen İşleri Müdürlüğü’nün 15 farklı noktada eş zamanlı devam ettirdiği yenileme çalışmalarını inceledi. Tam kapanma sürecini hizmete dönüştürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimizin daha keyifli ve daha huzurlu ortamda yaşamaları için Kocasinan’ımızın her bir noktasını güzelleştiriyoruz” dedi.
İncelemeler sırasında bölge sakinlerinin hatırını sormayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, çocukların ilgisiyle karşılaştı. Kocasinan’ın en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırmanın gayreti içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, saha çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini vurgulayarak, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Fevziçakmak Mahalle’mizdeki Fuzuli, Yeşilırmak ve Billur Caddesi’nde altyapı ve yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bütün mahallelerimizde cadde ve sokak olmak üzere ihtiyaç duyulan her bir yerde yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Mahallelerimizde yenileme çalışmaları bitinceye kadar bu çalışmalarımız sürecek. Özellikle trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde tam kapanma sürecinde vatandaşımızı daha az etkileyecek olan bu çalışmalarımızı tamamlayıp, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Tam kapanma sürecinde ilçemizin 15 farklı noktasında bu ve buna benzer altyapı çalışmalarımızı başlattık ve inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Bütün gayretimiz, Kocasinan bölgesinin her bir tarafında altyapı çalışmalarını eksiksiz bir şekilde tamamlayarak, çağın normlarına uygun bir şekilde hizmet verecek hale getirmektir. Ayrıca 15 noktada altyapı kuruluşlarla birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Ardından asfaltlama çalışmalarına geçip, nihayete erdirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Hemşerilerimizin yol ve kaldırımları, daha huzurlu ve daha rahat kullanabilmesi için çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayarak, onların hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diyerek noktaladı.
Öte yandan Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yenileme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Yenimahalle’deki 36. ve 16. Cadde, Mevlana Mahallesi’ndeki 16. Caddde 3541.Sokak 3542.Sokak ve 3543.Sokak, Fevziçakmak Mahallesi’ndeki Billur, Fuzuli ve Yeşilırmak Caddesi, Yenişehir Mahallesi’ndeki Cami Caddesi, Kaşkarli ve Timur Sokak, Yunusemre Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanı ve Lokman Caddesi ve son olarak Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki 4340. Sokak olmak üzere toplam 15 noktada eş zamanlı yenileme çalışması devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Palancıoğlu: “Bağ ve bahçe atıkları çöp değildir”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Bağ ve bahçe atıkları çöp ...
Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Çerkes peynirine talep arttı Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü: “Uzunyayla bölgesinde ekonomik bir hareketlilik olacak”
YEREL HABERLER Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Çerkes peynirine ...
"LÖSEV bana umut oldu, kardeşlerime de ben umut olacağım"
YEREL HABERLER "LÖSEV bana umut oldu, kardeşlerime de ben umut ...
İşçilerin bayram sevinci ikiye katlandı
YEREL HABERLER İşçilerin bayram sevinci ikiye katlandı
“Fiziksel aktivite bir tercih değil, yeme içme gibi temel bir ihtiyaçtır” Diyetisyen Rabia Özaslan: “Pandemi sürecinde fiziksel hareketin önemi bir kez daha hatırlandı”
YEREL HABERLER “Fiziksel aktivite bir tercih değil, yeme içme gibi ...
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda sevindiren gelişme Nesli tükenme tehlikesi bulunan yaban keçilerinin sayısı 28'den 1783'e çıktı
YEREL HABERLER Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda sevindiren ...
'Dur' ihtarına uymayıp, polislerin üzerine otomobil süren 4 kişiden 2'si duvar dibinde yakalandı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp, polislerin üzerine otomobil ...
Kayserispor'da Başakşehir maçının hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Kayserispor'da Başakşehir maçının hazırlıkları ...
Tomarza'da patates ekimi başladı
YEREL HABERLER Tomarza'da patates ekimi başladı
Melikgazi’de Anneler Günü’ne özel anlamlı ziyaretler
YEREL HABERLER Melikgazi’de Anneler Günü’ne özel anlamlı ziyaretler
Büyükkılıç’ın engelsiz yaşam projeleri engelleri ortadan kaldıracak
YEREL HABERLER Büyükkılıç’ın engelsiz yaşam projeleri engelleri ...
Başkan Büyükkılıç: “Kayseri’yi müzeler şehri yapacağız”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Kayseri’yi müzeler şehri ...
KTO’dan KOSGEB Hızlı Destek Programı bilgilendirme semineri
YEREL HABERLER KTO’dan KOSGEB Hızlı Destek Programı bilgilendirme ...
Başkan Gülsoy : “Anne ayakta kalma gücümüz, direncimiz ve güç kaynağımızdır”
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy : “Anne ayakta kalma gücümüz, ...
Sağlıkçı anneler için duygulandıran ‘Anneler Günü’ videosu
YEREL HABERLER Sağlıkçı anneler için duygulandıran ‘Anneler Günü’ ...
Başkan Çolakbayrakdar Kocasinan’ın 10 farklı noktasında pazar yerini denetledi
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar Kocasinan’ın 10 farklı ...
2 çocuk annesi doktor: Hasta çocukların bana daha çok ihtiyacı var
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi doktor: Hasta çocukların bana daha çok ...
21 yaşındaki genç hayatına son verdi
YEREL HABERLER 21 yaşındaki genç hayatına son verdi
Gökyüzünde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Gökyüzünde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu
Özdoğan, "15 Temmuz Şehitler Parkı ilçemizin yeni yaşam alanı olacak"
YEREL HABERLER Özdoğan, "15 Temmuz Şehitler Parkı ilçemizin yeni ...
Kayseri’nin doğa harikası Büğüleyen açılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Kayseri’nin doğa harikası Büğüleyen açılmayı bekliyor
Toroslar’dan gelen doğal kaynak suyu boşa akıyor
YEREL HABERLER Toroslar’dan gelen doğal kaynak suyu boşa akıyor
Kayserispor 7.beraberliğini aldı
YEREL HABERLER Kayserispor 7.beraberliğini aldı
Kayserispor 3 maçta 5 puan topladı
YEREL HABERLER Kayserispor 3 maçta 5 puan topladı