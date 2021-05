Kocasinan’da tam kapanma fırsata dönüştü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tam kapanmayı fırsata çeviren Fen İşleri Müdürlüğü’nün 15 farklı noktada eş zamanlı devam ettirdiği yenileme çalışmalarını inceledi. Tam kapanma sürecini hizmete dönüştürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimizin daha keyifli ve daha huzurlu ortamda yaşamaları için Kocasinan’ımızın her bir noktasını güzelleştiriyoruz” dedi.

İncelemeler sırasında bölge sakinlerinin hatırını sormayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, çocukların ilgisiyle karşılaştı. Kocasinan’ın en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırmanın gayreti içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, saha çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini vurgulayarak, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Fevziçakmak Mahalle’mizdeki Fuzuli, Yeşilırmak ve Billur Caddesi’nde altyapı ve yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bütün mahallelerimizde cadde ve sokak olmak üzere ihtiyaç duyulan her bir yerde yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Mahallelerimizde yenileme çalışmaları bitinceye kadar bu çalışmalarımız sürecek. Özellikle trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde tam kapanma sürecinde vatandaşımızı daha az etkileyecek olan bu çalışmalarımızı tamamlayıp, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Tam kapanma sürecinde ilçemizin 15 farklı noktasında bu ve buna benzer altyapı çalışmalarımızı başlattık ve inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Bütün gayretimiz, Kocasinan bölgesinin her bir tarafında altyapı çalışmalarını eksiksiz bir şekilde tamamlayarak, çağın normlarına uygun bir şekilde hizmet verecek hale getirmektir. Ayrıca 15 noktada altyapı kuruluşlarla birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Ardından asfaltlama çalışmalarına geçip, nihayete erdirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Hemşerilerimizin yol ve kaldırımları, daha huzurlu ve daha rahat kullanabilmesi için çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayarak, onların hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diyerek noktaladı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yenileme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Yenimahalle’deki 36. ve 16. Cadde, Mevlana Mahallesi’ndeki 16. Caddde 3541.Sokak 3542.Sokak ve 3543.Sokak, Fevziçakmak Mahallesi’ndeki Billur, Fuzuli ve Yeşilırmak Caddesi, Yenişehir Mahallesi’ndeki Cami Caddesi, Kaşkarli ve Timur Sokak, Yunusemre Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanı ve Lokman Caddesi ve son olarak Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki 4340. Sokak olmak üzere toplam 15 noktada eş zamanlı yenileme çalışması devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.