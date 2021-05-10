Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Çerkes peynirine talep arttı Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü: “Uzunyayla bölgesinde ekonomik bir hareketlilik olacak”

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan 156 yıllık meşhur Çerkes peynirine talep arttı. Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü, peynirin Çerkes toplumunun mutfak kültürü olduğunu söyleyerek, “Çerkeslerin yoğunlukla yaşadığı Uzunyayla bölgesinde ekonomik bir hareketlilik olacak” dedi.

156 yıldır Çerkes toplumunun mutfak kültürü olan Çerkes peyniri, Birleşik Kafkasya Derneği ve Pınarbaşı Belediyesi’nin girişimleri ile Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. Pınarbaşı ilçesine bağlı Uzunyayla bölgesinde üretilen ve sütün içerisindeki bütün materyalleri barındıran Çerkes peynirine olan ilgi de belgeden sonra arttı.

Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü, “Çerkes peyniri 156 yıldır Kafkasya’da sürgün edilen Çerkes toplumunun mutfak kültürüdür. Çerkes peyniri genellikle hediye olarak götürülen ve sofralarda da zengin bir kaynak olarak tüketilen bir üründür. Çerkes peyniri çerkeslerin özellikle ailelerinin, gelinlerinin ve çocuklarının hazırlamış olduğu ve dünyada özellikleri itibariyle dışarıdan maya kullanılmadan üretilen peynirdir. 90 derece kaynadıktan sonra çözdürülen ve sütün içerisindeki bütün materyalleri barındıran bir peynirdir. Haliyle sadece suyunu 21 gün fermente halde tutarak daha sonradan maya halinde kullanılabilen bir peynirdir. Özellikle Kayseri’de çerkeslerin yoğun olarak yaşadığı Uzunyayla bölgesindeki köylerde o köylerdeki çiftçilerimizin yapmış olduğu hayvancılıkta, özellikle endemik yapının vermiş olduğu zenginliğin ürünü olan sütlerle yapılmaktadır. O bölgeye has bir ürün olduğundan dolayı da coğrafik işareti özellikle Birleşik Kafkasya Derneği yönetimi olarak beraber hareket ettiğimiz Pınarbaşı Belediye Başkanımız Memduh Menduh Uzunluoğlu’nun da destekleri ile o bölgedeki 67 köyde üretilen peyniri coğrafik işaretli olarak Kayseri’ye kazandırmış olduk” ifadelerini kullandı.

Peynirin üretildiği Uzunyayla bölgesinde ekonomik bir hareketlilik olacağını söyleyen Görücü, “Zaten ihtiyaçta var. Çünkü bu bir değerdir. Kayseri için, toplum için ve derneğimiz için büyük bir değerdir. Özellikle coğrafik işareti alan Pınarbaşı Belediyesi için büyük bir değerdir. Önemli olan bu değerleri ortaya çıkartmaktır. Çok ciddi talepler var. Özellikle coğrafik işareti olan ürünleri tüketicilere pazarlayan marketler talep ediyorlar. Ankara’daki büyük marketler ve özellikle turizm ile ilgilenen holdinglerden talep geliyor. Çerkes peynirinin numunesini gönderdiğimiz bu yerlerde bu ürünün damak tadında çok güzel kalıcı özelliği olduğunu da söylüyorlar” şeklinde konuştu.

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