Yeşilhisar'da şehit ailelerine 'Anneler Günü' ziyareti

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Yeşilhisar ilçe Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Jandarma Komutanı Nihat Boylu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz ve İlçe Müftüsü Mehmet Yürek; Anneler Günü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret ederek, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Ziyaretler kapsamında Doğanlı Mahallesinde şehit anneleri Şerife Özgan ve Meryem Çalışkan, Güzel Öz Mahallesinde şehit annesi Zeliha Güngördü, ilçe merkezinde şehit anneleri Sare Erdem ve Hikmet Doğanay ziyaret edilerek, her birinin Anneler Günü tebrik edildi. Şehit aileleri de anneler günü münasebeti ile yapılan ziyaretten dolayı misafirlerine teşekkür etti.

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