Develi'de kan bağışı kampanyası başlatıldı

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Develi İmam Hatipliler Derneği (DİMDER) ve Kızılay işbirliği ile ilçe meydanında iftardan sonra kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bağışçılar https://www.kanver.org/KanHizmetleri/KanBagisiRandevu web sayfasından Develi meydanını seçerek randevu oluşturacak ve randevu oluşturan bağışçılara gelen mesaj ile kısıtlamadan muaf olacaklar. DİMDER başkanı Mustafa Bozbeşparmak; "Öncelik üyelerimiz olmak üzere kan bağışında bulunmak isteyen bağışçılarımızı bu akşam iftardan sonra Develi meydanına bekliyoruz. Değerli bağışçılarımız, Covid19 nedeniyle her zamankinden daha çok kan bağışına ihtiyaç var. Kan bağışı merkezlerimiz bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hazır. 10 Mayıs 2021 19:0023:00 saatleri arasında Develi ilçe meydanında (DİMDER) bekliyoruz. Sana ihtiyacımız var Kan Dostum" dedi.

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