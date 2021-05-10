Başakşehir ile Kayserispor ile 24. randevuda

Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig tarihinde 24. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 41. Hafta maçında Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaşacak. Bugüne kadar Süper Lig'de 23 kez karşılaşan iki ekip, bir kez daha 3 puan mücadelesi verecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 23 maçta 6 kez de Hes Kablo Kayserispor kazanırken 12 kez Medipol Başakşehir kazandı. 5 kez de beraberlik bozulmadı. Bu maçlarda Kayserispor 19 gol atarken Medipol Başakşehir ise 29 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşmayı Kayserispor Denis Alibec’in golleri ile 20 kazanmıştı. Hes Kablo Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında arasındaki Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2020/2021 KayserisporBaşakşehir 20

2019/2020 BaşakşehirKayserispor 10

2019/2020 KayserisporBaşakşehir 14

2018/2019 KayserisporBaşakşehir 11

2018/2019 BaşakşehirKayserispor 10

2017/2018 BaşakşehirKayserispor 31

2017/2018 KayserisporBaşakşehir 11

2016/2017 KayserisporBaşakşehir 01

2016/2017 BaşakşehirKayserispor 50

2015/2016 BaşakşehirKayserispor 10

2015/2016 KayserisporBaşakşehir 01

2012/2013 BaşakşehirKayserispor 00

2012/2013 KayserisporBaşakşehir 01

2011/2012 BaşakşehirKayserispor 10

2011/2012 KayserisporBaşakşehir 10

2010/2011 KayserisporBaşakşehir 32

2010/2011 BaşakşehirKayserispor 02

2009/2010 KayserisporBaşakşehir 11

2009/2010 BaşakşehirKayserispor 12

2008/2009 BaşakşehirKayserispor 10

2008/2009 KayserisporBaşakşehir 20

2007/2008 KayserisporBaşakşehir 12

2007/2008 BaşakşehirKayserispor 11

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