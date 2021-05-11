Kayseri'de binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı

Kayseri'de binlerce vatandaş; İsrail polisinin Mescidi Aksa'da Filistinlilere saldırmasına tepki göstererek araçlarla konvoy oluşturdu. Ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan vatandaşlar İl Müftüsü Şahin Güven'in dualarıyla Filistin'e destek verdi.

Gün boyu İsrail polisinin Mescidi Aksa'ya saldırmasına tepki göstermek için Kayserililer iftardan sonra araçlarıyla konvoy yaptı. Türk ve Filistin bayraklarıyla konvoy halinde Talas Paraşüt İndirme Alanı'na gelen binlerce vatandaş, Filistin'e destek sloganları attı. Topluluğa seslenen İl Müftüsü Şahin Güven; "Hepinizin bildiği üzere bugün öğle ezanı akabinde duamızı 81 ilin 130 bin camisinden semalara gönderdik. Hepimiz 'amin' dedik. Unutmayın; Mescidi Aksa için buradayız. Bizler Müslümanlar olarak camilerle ihya oluruz. İsrailli zalimlerin Mescidi Aksa'ya yönelik yaptıkları şeyler bizim tarihimize, Müslümanlığımıza yapılmış olan bir saldırıdır. Orada; gecegündüz nöbet tutan Filistinli kardeşlerimiz ise hepimiz adına dünyadaki 1 milyar 800 milyon Müslüman adına orada nöbet tutuyorlar. Onun için bizler de onların nöbetine destek vermek için buradayız. Her şehirde bu kadar insan toplanıyor, bunun ne anlamı var? Birincisi bu bilinç ve duyarlılığa sahip olmak önemli. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza Mescidi Aksa'yı, Filistin'i böyle programlarla anlatacağız. İkinci olarak her şehirde bu şekilde bilinçli insanların Filistin ve Mescidi Aksa davası için bir araya gelmiş olması, işgal edilmiş olan topraklarımızdaki zalimleri korkutuyor. Ama ondan daha çok onların ülkemizdeki işbirlikçilerini korkutuyor. Müslümanlar için dünyanın neresinde olursa olsun zulme karşı, zalime karşı mazlumla birlikte olmak gibi güzel bir hasretimiz var, onun için buradayız" ifadelerini kullandı.

Alanda toplanan vatandaşlar, İl Müftüsü Şahin Güven'in duasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

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