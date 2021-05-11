Polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişi, kovalamacayla yakalandı

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Olcay DÜZGÜNYusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobil ile kaçmaya çalışan 3 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yol kontrolü yapan polis ekipleri, C.K. yönetimindeki 38 AEU 405 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan İ.B. ve B.Ö. kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu otomobil Şanlı 1'inci sokakta durduruldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü C.K.'ya 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal', 'trafiği tehlikeye sokmak' ve 'çekme belgeli aracı trafikte kullanmak' suçundan işlem yapıldı. C.K.'nın yanında bulunan İ.B. ve B.Ö.'ye de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı. Otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜNYusuf AĞAŞE

2021-05-11 02:55:00



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