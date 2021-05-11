Aracın içinde tüfekle vurulan şahıs yaralandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil içerisinde tüfekle vurulan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi 115. Sokak üzerinde meydana gelen olayda H.K. (26) 06 VB 342 plakalı otomobil içerisinde tüfekle vuruldu. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan H.K. burada tedavi altına alınırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği otomobil içerisinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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