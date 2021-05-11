Yahyalı'da 2.9 şiddetinde deprem

Venezuela ve Meksika, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen 2.9'luk depremde can ve mal kaybı olmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, sabah 08:14'te 2.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 5.2 kilometre derinliğine meydana gelen depremde, can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.