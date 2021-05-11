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Yahyalı'da 2.9 şiddetinde deprem

İHA

Yahyalı'da 2.9 şiddetinde deprem

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen 2.9'luk depremde can ve mal kaybı olmadı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, sabah 08:14'te 2.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 5.2 kilometre derinliğine meydana gelen depremde, can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

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