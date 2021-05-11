KTO ‘Hatıra Ormanı’ kuruluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO ‘Hatıra Ormanı’ kuruluyor

İHA

KTO ‘Hatıra Ormanı’ kuruluyor

Kayseri Ticaret Odası (KTO), şehrin girişi olan Boğazköprü Kuzey Çevreyolu mevkiinde hatıra ormanı kuruyor. İlk etapta 25 bin fidanın toprakla buluşacağı ağaçlandırma çalışması için Orman Bölge Müdürlüğü’nde sertifika töreni gerçekleştirildi.
KTO sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Kayseri Ankara Karayolu Boğazköprü Kuzey Çevreyolu mevkiinde “Hatıra Ormanı” oluşturacak. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından KTO’ya tahsis edilen arazide ilk etapta 25 bin olmak üzere toplamda yaklaşık 70 bin fidanın doğaya kazandırılması hedefleniyor.
2019 yılından bu yana Hatıra Ormanı kurulması için çalışmalar ve görüşmeler sonrası Orman Bölge Müdürlüğü’nde sertifika töreni gerçekleştirildi. Bölge Müdürü İsa Çapkın’ın hazır bulunduğu törene KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Mercan ile Mustafa Okutan katıldı.
GÜLSOY : “HER BİR ÜYEMİZ ADINA BİR FİDAN DİKECEĞİZ”
Törende konuşan Başkan Gülsoy, “Şehrimizin giriş noktası olan Boğaz Köprü mevkiine, odamıza ve üyelerimize yakışır bir hatıra ormanı oluşturmak için uzun zamandır gayret gösteriyoruz. Kayseri Ticaret Odası Hatıra Ormanı’nda ‘Her bir üyemiz adına bir fidan’ sloganıyla toplam 21 bin üyemiz adına fidanı toprakla buluşturmayı amaçlıyoruz. Kayserimize yakışacak olan bu projede ayrıca; Hatıra Ormanımızın bulunduğu alana 40 metre uzunluğunda Türk Bayrağı ile Odamızın Orman Bölge Müdürlüğü’nün ambleminin olduğu bir tabela yer alacak. Doğaya verilebilecek en güzel hediye ağaç dikmektir. Şehrimizin güzelliğini güzellik katacak bir orman oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız bir etkinlikle Sedir, Ardıç, Mahlep, Akasya ve Badem gibi birçok türden oluşan fidanlarımızı toprakla buluşturacağız.” diye konuştu.
Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın’da, “Kayseri Ticaret Odası’nın hayırlı ve anlamlı bir işe vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Hatıra Ormanı kurulacağı yer de şehrimizin girişi olmasından dolayı çok önemli bir konumda. Yeşil ve güzel bir orman olacağını düşünüyoruz. Üyeleriniz ve şehrimiz adına güzel bir hizmet olacaktır.” dedi.
Konuşmaların ardından Bölge Müdürü Çapkın, Başkan Gülsoy’a Hatıra Ormanı Sertifikası’nı takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yalçın’dan ‘Bayram’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan ‘Bayram’ mesajı
Başakşehir ile Kayserispor ile 24. randevuda
YEREL HABERLER Başakşehir ile Kayserispor ile 24. randevuda
Hacılar'da pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmadı
YEREL HABERLER Hacılar'da pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi aileler ...
Yahyalı'da 2.9 şiddetinde deprem
YEREL HABERLER Yahyalı'da 2.9 şiddetinde deprem
Aracın içinde tüfekle vurulan şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Aracın içinde tüfekle vurulan şahıs yaralandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişi, kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişi, kovalamacayla ...
Kayseri'de binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
YEREL HABERLER Kayseri'de binlerce kişi Filistin'e destek için ...
Bakan Yanık, Engellilerle İlgili Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri ile Görüştü
YEREL HABERLER Bakan Yanık, Engellilerle İlgili Sivil Toplum ...
"Pandemi sürecinde hemşireler; topluma ihtiyaç duyduğu bakımı kesintisiz sağlamıştır"
YEREL HABERLER "Pandemi sürecinde hemşireler; topluma ihtiyaç ...
Kayserispor 23 futbolcuyla gitti
YEREL HABERLER Kayserispor 23 futbolcuyla gitti
Başakşehir ile Kayserispor ile 24. randevuda
YEREL HABERLER Başakşehir ile Kayserispor ile 24. randevuda
Talas Belediyesi'nin 'Anneler Günü' jesti beğeni topladı
YEREL HABERLER Talas Belediyesi'nin 'Anneler Günü' jesti beğeni ...
Başakşehir - Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
YEREL HABERLER Başakşehir - Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu ...
Yem bitkisini üretimine yönelik eğitim ve saha çalışmaları meyvesini veriyor
YEREL HABERLER Yem bitkisini üretimine yönelik eğitim ve saha ...
Kayıp çocuk arkadaşının evinde bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çocuk arkadaşının evinde bulundu
Büyükşehirden tam kapanmada tam hizmet
YEREL HABERLER Büyükşehirden tam kapanmada tam hizmet
"Thodex'e kayyum atanırsa mağdurlar için ışık doğacak" Avukat Recep Çıklatekerlio: "Mağdur vatandaşlar dava açmaları durumunda paralarını geri alabilecekler"
YEREL HABERLER "Thodex'e kayyum atanırsa mağdurlar için ışık ...
Develi'de kan bağışı kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Develi'de kan bağışı kampanyası başlatıldı
Yeşilhisar'da şehit ailelerine 'Anneler Günü' ziyareti
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da şehit ailelerine 'Anneler Günü' ...
Talas'ta hem bahar temizliği hem bayram temizliği
YEREL HABERLER Talas'ta hem bahar temizliği hem bayram temizliği
Koronavirüs tedavisi gören akademisyen kurtarılamadı
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören akademisyen kurtarılamadı
İftara gelmeyince kaybolduğunu fark ettiler 18 yaşındaki oğlunu bulmak için sokak sokak dolaşıyor Baba Beşir Çankaya: "Oğlum bir hatamız olduysa kusura bakma"
YEREL HABERLER İftara gelmeyince kaybolduğunu fark ettiler 18 ...
Başkan Palancıoğlu: “Bağ ve bahçe atıkları çöp değildir”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Bağ ve bahçe atıkları çöp ...
Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Çerkes peynirine talep arttı Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü: “Uzunyayla bölgesinde ekonomik bir hareketlilik olacak”
YEREL HABERLER Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Çerkes peynirine ...